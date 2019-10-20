Oscar: Sonuç için üzgünüm

Süper Lig'de 8. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Milli takım arası öncesi Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe Denizlispor'u deplasmanda 2-1'lik skorla yendi ve kritik bir haftada 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Denizlispor ise yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek ile çıktığı ilk maçta mağlup olarak başladı.

Karşılaşmanın ardından Denizlispor'da Oscar Estupinan, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Oscar'ın maç sonu açıklamaları:

"Sonuç için üzgünüm. İlk yarı istediğimiz gibi başlayamadık. Gol attım mutluyum ama kaybettiğimiz için üzgünüm. Kazanamadıktan sonra golün önemi yok. Biz burada kazanmak için varız ama bugün başaramadık."

"Yeni hocamızla ile birlikte toparlanmak için çalışıyoruz. Bugün kaybettik ama ilerisi için böyle geçmeyeceğinin garantisini verebilirim."