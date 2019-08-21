Beşiktaş'ın efsanevi kalecilerinden Oscar Cordoba, Monaco'da forma giyen vatandaşı Radamel Falcao'nun Galatasaray'a olası transferini değerlendirdi. Fox Sports Kolombiya'da yayınlanan Fox Gol Colombia programına konuk olan 49 yaşındaki eski eldiven, konuyla ilgili olarak şu yorumları yaptı:

"Falcao'nun Galatasaray'da başarılı olacağına eminim. Çünkü o zeki biri. Bu nedenle nelere dikkat etmesi gerektiğini çok iyi biliyor. İstanbul, bu tip büyük isimleri yoldan çıkarabilen özel bir şehir. Ancak Falcao, bu karakterde bir oyuncu değil.

Türk futbolseverler, Falcao'yu bir rock yıldızı olarak görüyor. Zira bonservisi için büyük bir bedel ödenen, Dünya Kupası oynamış ve uluslararası alanda kupalar kazanmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Burada önemli olan, İstanbul'un onu baştan çıkarmaması."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler