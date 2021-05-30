forma giyen kaleci Oscar Cordoba, Siyah-Beyazlılar’a desteğe devam ediyor... 51 yaşındaki futbol adamının, transfer çalışmalarında bulunan Kara Kartal’a bir öneride bulunduğu ortaya çıktı. Cordoba’nın, Kolombiya Ligi’nde Deportes Tolima forması giyen 26 yaşındaki kaleci Alvaro Montero’yu Kara Kartal’a teklif ettiği bildirildi.

Alvaro Montero, bu sezon Kolombiya Ligi’nde Deportes Tolima formasıyla 21 maça çıkıp kalesini 10 mücadelede gole kapadı.

Kaleci konusunda Ersin Destanoğlu’nun ayrılığı halinde girişimlerde bulunma kararı alan yönetimin, eski dosttan gelen bu öneriyi de dikkate aldığı ve 1,96’lık kaleciyi de listeye eklediği ifade edildi. Montero, Deportes Tolima’da bu sezon 21 maçta görev yapmıştı.

Orhan Yıldırım







