Fenerbahçe 'ye Ocak 2021'de gelen Bright Osayi-Samuel, daha önce Queens Park Rangers'ta forma giymişti. 1997 doğumlu olan Osayi-Samuel, futbola İngiliz ekibi Blackpool'un altyapısında başladı.

Gösterdiği başarılı performans sonucunda 2016-2017 sezonunda Queens Park Rangers'a transfer oldu. Takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Bright Osayi-Samuel, her iki kanatta da görev yapabiliyor.

Dar alanda kolay adam eksiltebilen Osayi-Samuel, süratiyle rakip kaleye direkt gidebilme ve attığı goller, yaptığı asistlerle dikkat çekiyor.

24 yaşındaki oyuncu Nijerya doğumlu olsa da İngiltere vatandaşlığı da var. Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel henüz kararını vermedi.