İngiltere Premier Ligi'nin bir altı olan Championship'te mücadele eden QPR'de forma giyen Bright Osayi-Samuel'in transferi, önceki gün Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden duyurulmuştu. Kulübüyle sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek Osayi- Samuel ile 2021-22 sezonundan başlamak üzere 4 yıllık bir anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun menajerinin, oyuncusunu devre arasında Sarı-Lacivertliler'e getirmek istediği öğrenildi. Osayi-Samuel'in, sezon sonunu beklemeden takımdan ayrılmak istediğini QPR yönetimine ilettiği bildirildi. Fenerbahçe'nin de gelişmeleri yakından takip ettiği ve ona göre Ocak ayı için kanat transferi yapacağı konuşuluyor.