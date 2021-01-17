MENÜ

Osayi-Samuel Ocak'ta transfer olmak için bastırıyor

Championship'te mücadele eden QPR'de forma giyen Bright Osayi-Samuel'in transferi, önceki gün Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden duyurulmuştu. 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun menajerinin, oyuncusunu devre arasında Sarı-Lacivertliler'e getirmek istediği öğrenildi.

17 Ocak 2021, Pazar 09:20 Son Güncelleme:
- A +
Osayi-Samuel Ocak'ta transfer olmak için bastırıyor

İngiltere Premier Ligi'nin bir altı olan Championship'te mücadele eden QPR'de forma giyen Bright Osayi-Samuel'in transferi, önceki gün Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden duyurulmuştu. Kulübüyle sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek Osayi- Samuel ile 2021-22 sezonundan başlamak üzere 4 yıllık bir anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun menajerinin, oyuncusunu devre arasında Sarı-Lacivertliler'e getirmek istediği öğrenildi. Osayi-Samuel'in, sezon sonunu beklemeden takımdan ayrılmak istediğini QPR yönetimine ilettiği bildirildi. Fenerbahçe'nin de gelişmeleri yakından takip ettiği ve ona göre Ocak ayı için kanat transferi yapacağı konuşuluyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...