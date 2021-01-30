Osayi-Samuel ilk maçına çıktı, Fabricio kırmızı kart gördü

Fenerbahçe’nin Queens Park Rangers ile sözleşmesi sona eren ve devre arasında takıma kattığı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. Müsabakanın 61. dakikasında Mame Thiam’ın yerine oyuna dahil olan Samuel, takımına hücum anlamında etkinlik kazandırdı.

Osayi-Samuel, 13 kez pas yaptı ve 10 kez isabet sağlarken 1 kez ofsayt pozisyonunda kaldı. Osayi-Samuel'e faul yapan Fabricio Baiano ise ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı