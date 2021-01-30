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Osayi-Samuel ilk maçına çıktı, Fabricio kırmızı kart gördü

Fenerbahçe’nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel ilk kez sarı-lacivertli formayı Çaykur Rizespor müsabakasında giydi. Hareketli oyuncuya arkadan faul yapan Fabricio Baiano ise ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı

30 Ocak 2021, Cumartesi 21:19 Son Güncelleme:
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Osayi-Samuel ilk maçına çıktı, Fabricio kırmızı kart gördü

Fenerbahçe’nin Queens Park Rangers ile sözleşmesi sona eren ve devre arasında takıma kattığı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. Müsabakanın 61. dakikasında Mame Thiam’ın yerine oyuna dahil olan Samuel, takımına hücum anlamında etkinlik kazandırdı.

Osayi-Samuel, 13 kez pas yaptı ve 10 kez isabet sağlarken 1 kez ofsayt pozisyonunda kaldı. Osayi-Samuel'e faul yapan Fabricio Baiano ise ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı

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