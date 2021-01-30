Osayi-Samuel ilk maçına çıktı, Fabricio kırmızı kart gördü
Fenerbahçe’nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel ilk kez sarı-lacivertli formayı Çaykur Rizespor müsabakasında giydi. Hareketli oyuncuya arkadan faul yapan Fabricio Baiano ise ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Fenerbahçe’nin Queens Park Rangers ile sözleşmesi sona eren ve devre arasında takıma kattığı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. Müsabakanın 61. dakikasında Mame Thiam’ın yerine oyuna dahil olan Samuel, takımına hücum anlamında etkinlik kazandırdı.
Osayi-Samuel, 13 kez pas yaptı ve 10 kez isabet sağlarken 1 kez ofsayt pozisyonunda kaldı. Osayi-Samuel'e faul yapan Fabricio Baiano ise ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı