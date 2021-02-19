Osayi-Samuel: Dünyanın en iyilerinden olabilirim!

“Fenerbahçe’yi seçmemdeki ana sebep, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu’nun görüşleriydi. Menacerimle de aynı şekilde görüştü, burada benim kendimi geliştirme imkanımın olduğunu paylaştı. Bu fikir kafamda belirdi. Emre Belözoğlu’nun konuşması ana faktördü buraya gelişimde. Benim için de fırsattı buraya gelmek. Genç bir futbolcu olarak menacerimle de konuşarak buraya gelip kendimi geliştirmek istedim.”

‘Gol ve asist önemli’

“Güçlendirmem gereken yönlerim var. Final kararları anlamında, gol atma şansı yaratma anlamında kendimi geliştirmem gerekiyor. Hız konusunda iyi olduğumu düşünebilirsiniz ama bizden beklentiler gol ve asist üretmemizdir. Kulüp de bundan kazanım elde edecektir. Gediğimden bu yana da çok iyi karşılandım. Kendimi burada çok rahat ve iyi hissediyorum. İyi oynamak için kendimi geliştirmem gerekiyor.”

‘Mesut’tan öğreniyorum’

“Mesut Özil, Real Madrid’de de oynamış bir oyuncu. Onun geldiğini de duyunca buraya transfer olma isteğim daha da arttı. Genç bir futbolcuyum ve kendimi geliştirme anlamında Mesut Özil’den çok şey öğreniyorum. Son 2 yılda kariyerimdeki en iyi sezondu. Benim için limit yok. Çok çalışırsam, zayıf noktalarımı geliştirirsem en üst seviyeye çıkıp, dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olabileceğime inanıyorum.”

‘Kızgınlık, tutkuyu ortaya çıkarttı’

“Süper Lig’deki daha ilk maçımda, girmiş olduğum ikili mücadelelerden sonra fiziğe dayalı bir oyun olduğunu gördüm. Daha önce de bu ligdeki maçları izlemiştim ve fiziksel rekabetleri görüyordum. Ancak Championship’e göre tempo anlamında burası daha yavaş. Oyuncuların da daha teknik olduğunu görüyorum. Burada çalışan insanların tutkusu daha fazla. Galatasaray maçından sonra içerdeki hava, kızgınlığı ve gerginliği bu tutkuyu daha fazla çıkardı ortaya.”

‘ManU’yu reddetmem doğru karardı’

“Genç yaşlarımda Manchester United beni takip ediyordu ancak ben Blackpool’u seçtim. O dönemlerde vermiş olduğum kararın hayatımdaki en önemli karar olduğunu düşünüyorum. Böyle bir teklif geldiğinde; Manchester United ve Arsenal gibi takımlardan teklif gelince gitmek istersiniz. Annem ve babamla görüştüğümde o zamanlar benim açımdan zor olacağını düşündük. Kendimi daha çok geliştirmek, kariyerimi ilerletmek anlamında Blackpoool’a gittim. Her zaman kendi adıma doğru kararları vermeye çalışıyorum.”

‘Taraftarların büyüklüğünü biliyordum’

“(Kadıköy’de maça çıkacak olmanın baskı yaratıp yaratmadığıyla ilgili olarak) Baskı her zaman var. Nerede olduğu önemli değil, futbolcuysanız bunu hissedersiniz. Baskıyı güven olarak kullanmak istiyorum. Bu anlamda taraftarların da beklentilerini karşılamak ve nasıl iyi olduğumu göstermek istiyorum. Buraya gelene kadar da taraftarlardan çok mesaj aldım, çılgıncaydı. Fenerbahçe taraftarlaının videolarını da izlemiştim. İngiltere’de Türk arkadaşlarım var. Onlar da bana anlatmıştı Fenerbahçe taraftarının ne kadar büyük olduğunu. Buraya geldiğimde onların nasıl olduğunu gördüm. Benim için asıl hedef taraftarın beklentisini karşılamak.”