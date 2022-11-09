İspanya La Liga'nın 14. haftasında Barcelona deplasmanda Osasuna'ya konuk oldu. Real Madrid'in deplasmanda Rayo Vallecano'ya 3-2 mağlup olduğu haftada Katalan ekibi sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

Robert Lewandowski'nin Bayer Leverkusen'e attığı goller

Mücadelenin altıncı dakikasında ev sahibi ekip David Garcia'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Xavi'nin öğrencileri 1-0 geriye düştükten sonra daha agresif ve daha ofansif bir oyun sergiledi.

31. dakikada Lewandowski, Osasuna'nın golünü atan David Garcia ile bir ikili mücadeleye girdi. Faul düdüğünü çalan Hakem Jesus Gil Manzano, Polonyalı golcüyü ikinci sarı ve ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

OLAY HAREKET

Barcelonalı oyuncular hakeme uzun süre itiraz etseler de karar değişmedi. Lewandowksi saha kenarına doğru gelirken işaret parmağının üstünü iki kez burnuna değdirerek hakemi işaret etti.

Lewandowski'nin bu hareketi, hakemin uyuşturucu madde kullandığını ima ettiği şeklinde yorumlandı.

RAPORLAR ORTAYA ÇIKTI

Maçın ardından Osasuna - Barcelona maçının raporları da ortaya çıktı. Lewandowski'nin saha kenarına gelirken yaptığı hareket raporlarda yer aldı. İspanya Futbol Federasyonu'nun yönetmelikleri ve ceza maddelerine göre 34 yaşındaki golcünün en az üç maç ceza alması bekleniyor.





Yıldız oyuncu üç maç ceza alırsa, Barcelona'nın sahasında Espanyol, deplasmanda ise üst üste Atletico Madrid ve Real Betis maçlarında forma giyemeyecek.

PIQUE DE ATILDI

Geçtiğimiz günlerde futbola veda etme kararını açıklayan Pique mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Devre arasında hakemlerle tartışan tecrübeli oyuncu, soyunma odası koridorunda kırmızı kart gördü.

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BARCELONA'DAN MUHTEŞEM ZAFER

1-0 yenikken Lewandowski'nin oyundan atılmasıyla şoke olan Katalan ekibi, 48. dakikada Pedri ile beraberliği yakaladı. Mücadelenin 85. dakikasında ise Raphinha takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu skorun ardından maç fazlasıyla puanını 37'e yükselten Barcelona, ikinci sıradaki Real Madrid'in beş puan önünde yer aldı.