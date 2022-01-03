Osasuna - Athletic Bilbao maçının öne çıkan rakamları

Osasuna, Estadio El Sadar'da 9 maçlık kötü seriyi bitirmek için Athletic Bilbao konuk edecek.

Athletic Bilbao, San Mames Barria'da Real Madrid'e karşı son La Liga maçında 2-1 mağlup oldu ve 19 maçta 24 puanla 10. sırada kaldı.

Osasuna, 18 maçta 22 puanla 13. sırada yer alıyor. Osasuna, Coliseum Alfonso Perez'de Getafe'ye karşı son La Liga maçında 1-0 yenildiler ve galip gelememe serisini dokuza çıkardı. Bu seride 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Osasuna, son üç La Liga maçında 2 beraberlik 1 yenilgi ile Athletic Bilbao'yu geride bıraktı. Athletic Bilbao, Kasım 2019'dan bu yana iki taraf arasındaki maçlarda ilk lig galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Inaki Williams beş gol atarak Athletic Bilbao için önde gelen hücum tehdidi oldu.

Marcelina'nın öğrencileri Osasuna karşısında maçın favorisi durumunda.

Oran Analizi

Athletic Bilbao için ilk yarı galibiyetine 2.85 oran verildiği toplam 3 maçta hiç ilk yarıyı kazanamadı.

Athletic Bilbao için ilk yarı 1.5 üst oranı 3 olduğunda toplam 11 maçın %91 kısmı ilk yarı 1.5 alt bitti.











