Oryantiring branşında uluslararası başarı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) -

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ali Aydın, Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü.

Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası (MCO 2021), 7-12 Ekim tarihleri arasında Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde düzenlendi.

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ali Aydın, şampiyonada Muğla’yı başarıyla temsil etti. Aydın, E20 kategorisi orta mesafe yarışmasında Avrupa üçüncülüğünü ve karma bayrak yarışmasında takım olarak Akdeniz ülkeleri üçüncülüğünü elde ederek ülkemize bronz madalya ile döndü.

(FOTOĞRAFLI)