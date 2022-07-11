Belçika ekiplerinden Club Brugge'ün Vedat Muriç'in transferinden vazgeçmesi ortalığı karıştırdı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Club Brugge'ün Kosovalı golcünün sağlık kontrollerini gerekçe göstererek son anda yaklaşık 11 milyon Euro'luk transferden vazgeçmesi Lazio'yu harekete geçirdi.

Bir soruna rastlanmadı

İddialara göre Lazio, Kosovalı golcüyü bugün sağlık kontrollerinden geçirdi ve futbolcunun raporlarında herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu gelişmelerin ardından İtalyan ekibi, Club Brugge'ün sağlık kontrollerini anlaşmadan çekilmek için bir bahane olarak kullandığını ileri sürdü ve Belçika kulübünü FIFA'ya şikayet etmeyi değerlendirmeye aldı.

Transfer son anda iptal oldu

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısını Mallorca'da geçiren ve bonservisi Lazio'da bulunan Vedat Muriç'in yaklaışk 11 milyon Euro'luk bir bonservis ile Club Brugge'e transfer olması bekleniyordu. Ancak sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeye imza atması için Belçika'ya giden futbolcunun transferi son anda iptal olmuştu.

Bunun üzerine transferin, Muriç'in sağlık kontrollerinden geçememesi nedeniyle iptal olduğu belirtilirken, Kosova basınından Arlind Sadiku'nun iddiasına göre ise transferin iptal olmasını nedeni tıbbi değildi, golcü futbolcu formda ve yeni sezona hazır bir durumdaydı. Ancak Brugge son dakikada fikrini değiştirdi ve masadan kalktı.

Mallorca'da kendine geldi

2020 yılında Fenerbahçe 'den Lazio'ya transfer olan 28 yaşındaki golcü, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kalmıştı. Ancak Kosovalı futbolcu Mallorca'da gösterdiği 17 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans ile yeniden dikkatleri çekmişti.



