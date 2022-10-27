Rennes’in teknik patronu Bruno Genesio, İstanbul yolculuğundan önce takımının idman tesislerinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Kadrodaki oyuncuların durumuyla ilgili konuşan Genesio, “Sevindirici haber, Jeremy Dokunun takımla çalışması. Santamaria ve Omari ise hala sakat. Xeka ise Avrupa kadrosunda yer almıyor” dedi.

‘Atmosfer sıra dışı olacak’

Genesio, “Şu ana kadar iyi takımlara karşı deplasmanda iyi performanslar sergiledik. Oyuncularımdan, Fenerbahçe önünde yine kendi oyunumuzu oynamalarını bekliyorum. Tüm Avrupa maçları heyecan verici oluyor. Ancak Fenerbahçe maçı ekstra heyecanlı olacak. Hem iki takım da grup liderliğini istiyor hem de sıra dışı atmosfere sahip bir statta oynayacağız. 2017’de Lyon ile Beşiktaş ’a karşı oynadığımız çeyrek final maçında ortam adeta kaynıyordu. Atmosfer sıcaktı ancak taraftarlar aynı zamanda saygılıydı. Onları elediğimiz için benim adıma güzel bir anıydı” ifadelerini kullandı.

‘3-0’a daha yakındık’

Fransız hoca, 2-2 biten ilk maça değinerek, “İyi bir karşılaşma olmuştu. Açıkçası 3-0 yapmaya, 2-2’den daha yakındık. Yine büyük bir çarpışma olacak” dedi. Bruno Genesio, Fenerbahçe’nin 10 maçtır yenilmemesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi: “İyi sonuçlar aldığınızda, öz güven de yükselir. Kendi liglerinde liderliğe yükseldiler. Aynı bizim gibi pozitif ve dinamik bir havaya sahipler. Ortada bir maç olacak. Umarım güzel bir maç izletiriz. Bunun için oynuyoruz. İyi olan kazansın.”















