Beşiktaş 'ta Antep maçında alınan beraberlik moralleri bozmuştu ancak iç sahada oynanan ve 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçı moralleri yerine getirdi. Siyah-Beyazlılar'da transfer çalışmaları da hız kazandı. Kartal, eski futbolcusu için düğmeye basarken sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız orta saha için plan da hazırlandı. İşte detaylar...









TAYFUR BİNGÖL 11'E GÖZ KIRPTI

Siyah-beyazlıların deneyimli futbolcusu Tayfur Bingöl, son oynanan Adana Demirspor maçında kasığından ağrı yaşayan Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil olmuştu. 30 dakika sahada kalan ancak bu kısa sürede şansını iyi kullanan Tayfur, hocasının kendisini ilk kez denediği orta saha merkezinde olumlu işler yaptı. Teknik heyetin gözüne giren 29 yaşındaki ismin, Kasımpaşa karşısında Gedson Fernandes'in yanında 11'de yer alabileceği kaydedildi.

GÖZLER SAİSS'TE

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in takıma verdiği üç günlük izin sona erdi. Kasımpaşa maçı için bugün çalışmalara başlayacak olan Beşiktaş'ta en merak edilen konu Romain Saiss'ın dönüşü. Faslı stoperin ilk gün olmasa dahi en geç yarın takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.





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OZAN TUFAN'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Bir dönem adı Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan hakkında açıklama geldi. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin menajeri Liam Rosenior; oyuncusu ile ilgili olarak, "Bana gelen veya benim duyduğum bir şey yok. Spekülasyonlar olabilir ancak iyi bir teklif gelirse, bana bilgi verileceğinden eminim" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı 22 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

ELNENY GÜNDEMDE

Beşiktaş, Elneny’yi tekrar kadrosuna katmak istiyor. 30 yaşındaki tecrübeli orta saha için Arsenal'e kiralama teklifi götürülecek. Kabul edilmemesi durumunda oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesi beklenecek.

FORMA ŞANSI AZALDI

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, savunma performansı yetersiz kalan orta sahayı güçlendirmeye odaklandı. Bu kapsamda transfer çalışmalarında gündeme gelen isimlerden birisi de Mohamed Elneny oldu. 19-20 sezonunda siyah-beyazlı takımın formasını giyen ve güzel izler bırakan Mısırlı futbolcunun o dönemdeki 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu maddi imkanların yetersizliği nedeniyle kullanılmamıştı. Sonrasında Arsenal'e dönen Elneny'nin bu sezon forma şansı iyice azaldı.

PLAN BELLİ OLDU

Premier Lig ekibi, şu ana kadar 7 resmi karşılaşmada sadece 264 dakika sahada yer alan futbolcunun sezon sonu bitecek sözleşmesindeki opsiyonu devreye sokmayı düşünmüyor. Öncelikle yabancı kontenjanında yer açmayı planlayan Beşiktaşlı idareciler, Mısırlı oyuncu için devre arası kiralama teklifi yapacak. Bu temastan sonuç alınamaması halinde Elneny'nin transferi sezon sonuna bırakılacak.









SAVUNMAYA ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Bu sezon Leicester City'de forma şansı bulmakta zorlanan Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün mutsuz olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş, Çağlar için harekete geçti fakat oyuncu için İspanya ekipleri de devrede.

Beşiktaş'ın Çağlar Söyüncü için bir an önce harekete geçmek istediği ve oyuncuyu ikna etmek istediği ifade ediliyor. Bu sezon sadece 4 maçta forma giyen Çağlar'ın 2023'te sözleşmesi sona eriyor. (Sabah)



