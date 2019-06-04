Orta sahaya son aday: Walter

Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor’un gündemine son olarak Remi Walter girdi.

Fransız ekibi Nice ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 24 yaşındaki futbolcu için oyuncu izleme ekibi olumlu rapor verdi.

Fransa basınında çıkan haberlere göre, başarılı oyuncuyla Nice’in de sözleşme yenilemek istediği ancak tarafların maddi konularda anlaşamadığı belirtildi.

Fırtına’nın ise Fransız oyuncu için senelik 800 bin Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi. Walter, bu sezon 19 maçta 4 kez ağları sarstı.