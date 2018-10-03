"Orta sahada savaşacaksın Belhanda"

Süper Lig'de deplasmanda Trabzon ve Akhisar'dan farklı yenilgiler alan Galatasaray'da teknik heyet çareyi sistem değişikliğinde buldu. Teknik heyet, üçlü orta saha ile takım savunmasını güçlendirmeyi ve dengeli oyunu amaçlıyor. İlk 11'e geri dönmeye hazırlanan Belhanda'ya ise Porto'da en kritik görev verildi. Faslı 10 numara, ön liberodaki Donk-Fernando ikilisini Portekiz deplasmanında tamamlayacak. 4-3-3 şeklinde sahaya yayılacak ve orta sahayı kalabalık tutacak. Terim'in Faslı yıldıza, "Orta saha oyunun kalbi, burada savaşacaksın" dediği öğrenildi.

ÜÇ AYLIK SINAVI BAŞLIYOR

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Belhanda, Lokomotiv Moskova maçında forma giymiş ancak vasatı aşamamıştı. Emre Akbaba'nın uzun sürecek sakatlığı nedeniyle mevkisinde alternatifsiz kalan Faslı 10 numaranın önümüzdeki 3 ay boyunca göstereceği performans G.Saray'daki geleceğini belirleyecek.

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Belhanda, Montpellier, Dinamo Kiev ve Galatasaray formaları altında dokuz kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi.

(Sabah)