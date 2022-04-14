Orta saha sıfır çekti, Galatasaray dibe vurdu!

Sezon başında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray , ara transfer döneminde 4 takviye daha yaptı. Aytaç Kara ve Gustavo Assunçao'nun ardından Erick Pulgar da orta sahaya çare olamadı. Fatih Terim ve Domenec Torrent'in 6-8 numara pozisyonlarında tercihi Taylan Antalyalı-Berkan Kutlu ikilisi oldu. Taylan ve Berkan, sezon sonuna yaklaşılmasına rağmen henüz gol atmayı başaramadı. Fenerbahçe 'nin 2-0 kazandığı derbide perdeyi açan isim olan Zajc gol sayısını 8'e çıkardı.

SON ŞAMPİYONLUKTA FERNANDO, NDİAYE VE BELHANDA İMZASI

Alanya maçında ağları havalandıran Beşiktaş 'ın ön liberosu Josef de Souza ise 4 gole ulaştı. Ezeli rakiplerinin aksine Galatasaray orta saha merkezinden skor katkısı alamadı. Taylan 38, Berkan ise 42 maça çıkmasına rağmen hücumda yetersiz kaldı. Sarı-kırmızılı takım, son şampiyonluğunu yaşadığı 2018-19 sezonunda ön liberosu Fernando, orta sahanın göbeğinde oynayan Ndiaye ve Belhanda'nın kritik golleriyle mutlu sona ulaşmıştı. Taylan ve Berkan'ın sıfır çektiği sezonda Galatasaray dibe vurdu.

Kaynak: Sabah