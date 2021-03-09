Ornn Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Top (Solo), Mid, Jungle Ornn İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends evreni bütün çok oyunculu ve online oyun severlerin takdirini almış bir evrendir. Bu evrende sayısız kahramanlar ve şampiyonlar farklı karakteristik özellikleri, yetenekleri ve özel nesneleri ile dikkat çekmektedir. League of Legends evrenindeki kahramanlardan biri de Dağın Kalbindeki Ateş Ornn karakteridir. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
League of Legends evreni bütün çok oyunculu ve online oyun severlerin takdirini almış bir evrendir. Bu evrende sayısız kahramanlar ve şampiyonlar farklı karakteristik özellikleri, yetenekleri ve özel nesneleri ile dikkat çekmektedir. League of Legends evrenindeki kahramanlardan biri de Dağın Kalbindeki Ateş Ornn karakteridir.
Ornn Kimdir?
Ornn, Freljord'da yaşayan kendisini zanaatkarlık ve demircilik konusunda geliştirmiş bir yarı ilahtır. Ornn Ocak-Demir adını koyduğu volkanın altında yer alan lav mağaralarını kendi çekici ile döverek kendisi için muazzam büyüklükte bir atölye oluşturmuş ve burada tek başına yaşamaya başlamıştır.
Ornn atölyesindeki büyük kazanında erimiş kayaları kaynatır ve metalleri saf hale getirerek benzeri başka hiçbir yerde görülmemiş ekipmanlar ve eşyalar üretir. Frelijord'da bulunan diğer ilahlar dünyadaki ölümlülere sataştığında veya onlara saldırdığında; Ornn atölyesinden çıkarak bu ilahlara özel çekicini kullanarak veya volkanın gücünden faydalanarak büyük bir ders verir.
Ornn mahremiyete son derece önem veren bir yarı ilahtır ve atölyesinden çok fazla dışarı çıkmaz. Ornn bütün gün atölyesinde oturarak ekipman üretir. Bu ekipmanlar öyle sağlam olurlar ki üzerinden uzun yıllar geçse de hala ilk günkü özelliklerini ve güçlerini korurlar. Ornn'un başarılarını anlatan pek çok efsane kulaktan kulağa anlatılır. Ancak kimse Ornn'u bulamadığı için bu efsanelerin doğru olup olmadığını kimse bilmez. Yine de herkes bu efsanelerin doğru olduğunu düşünüyor.
Ornn Karakter Özellikleri
Roller: Tank
Riot Point: 975
Mavi Öz: 6300
Can: 590 (her seviye için +95)
Saldırı Gücü: 69 (her seviye için +3,5)
Hareket Hızı: 335
Can Yenileme: 9 (her seviye için +0,9)
Zırh: 33 (her seviye için +4)
Büyü Direnci: 32.1 (her seviye için +1.25)
Ornn Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler: Top (Solo), Mid, Jungle
Ornn Mevcut Rün Rehberi;
Kemik Zırh
Peksimet Teslimatı
Dizginsiz Büyü Kitabı
Mana Akışı Yüzüğü
Yücelik Gözü Kara
Ornn Yenilenen Rün Rehberi;
Azim
Sihirli Pabuçlar
Aşırı Büyüme
Hortlağın Pençesi
Tahrip
İlham
Kozmik Sezgi
İkinci Şans
+10 Değişken Kuvvet
+%9 Saldırı Hızı
+15 - 90 Can (seviyeye göre değişir)
Ornn İtemları (Build)
Cehennem Maskesi
Günateşi Kalkanı
Çivili Zırh
Warmog'un Zırhı
Gargoyl Taşzırhı
Merkür'ün Adımları
Ornn Counter Şampiyonlar (Pickler)
Ornn'un Karşısında Zayıf Olduğu Şampiyonlar;
Jace
Trundle
Kled
Darius
Fiora
Ornn'un Karşısında Güçlü Olduğu Şampiyonlar;
Garen
Urgot
Shen
Renekton
Malphite
Ornn Yetenekleri
Yaşayan Ocak ve Usta Zanaatkar: Yaşayan Ocak yeteneği ile Ornn, çatışma sırası haricindeki bütün zamanını kendisi için ekipman dövmek için harcayabilir. Ornn için önerilen eşyalar oyun ekranında aktif hale gelir. Ornn ayrıca dükkan da açabilir.
Ornn Usta Zanaatkar yeteneği ile dükkanda kendisi ve takım arkadaşları için özel geliştirmelere sahip olabilir. Ancak bu geliştirmeler her oyuncu için 1 adet ile sınırlıdır.
Harlı Ateş: Ornn alev kusarak kendisi için bir kalkan koruması oluşturur. Alevin isabet ettiği rakipler yanar.
Ocağın Çağrısı: Ornn alana aşırı büyük bir elemental çağırabilir. Elemental düşmanları ezer ve yavaşlatır. Ayrıca rakiplerin yanarak kavruk hale gelmesine neden olur. Ornn elementale vurarak onu istediği yöne doğru hareket ettirebilir.
Kavuran Hücum: Ornn üzerine atıldığı rakiplerine hasar verir. Ornn ileriye atılırken yüzey şekillerine çarparsa bir şok dalgası oluşturur. Bu şok dalgası rakipleri havaya fırlatır.
Volkanik Patlama: Ornn yere vurarak bir yarık oluşturabilir. Bu yarık rakiplerini yavaşlatır ve onlara hasar verir. Kısa süre sonra yarığın etrafında magma şeklinde bir duvar oluşur.
Ornn Kostümleri
Klasik Ornn
Fırtınanın Efendisi Ornn