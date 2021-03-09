League of Legends evreni bütün çok oyunculu ve online oyun severlerin takdirini almış bir evrendir. Bu evrende sayısız kahramanlar ve şampiyonlar farklı karakteristik özellikleri, yetenekleri ve özel nesneleri ile dikkat çekmektedir. League of Legends evrenindeki kahramanlardan biri de Dağın Kalbindeki Ateş Ornn karakteridir.

Ornn Kimdir?

Ornn, Freljord'da yaşayan kendisini zanaatkarlık ve demircilik konusunda geliştirmiş bir yarı ilahtır. Ornn Ocak-Demir adını koyduğu volkanın altında yer alan lav mağaralarını kendi çekici ile döverek kendisi için muazzam büyüklükte bir atölye oluşturmuş ve burada tek başına yaşamaya başlamıştır.

Ornn atölyesindeki büyük kazanında erimiş kayaları kaynatır ve metalleri saf hale getirerek benzeri başka hiçbir yerde görülmemiş ekipmanlar ve eşyalar üretir. Frelijord'da bulunan diğer ilahlar dünyadaki ölümlülere sataştığında veya onlara saldırdığında; Ornn atölyesinden çıkarak bu ilahlara özel çekicini kullanarak veya volkanın gücünden faydalanarak büyük bir ders verir.

Ornn mahremiyete son derece önem veren bir yarı ilahtır ve atölyesinden çok fazla dışarı çıkmaz. Ornn bütün gün atölyesinde oturarak ekipman üretir. Bu ekipmanlar öyle sağlam olurlar ki üzerinden uzun yıllar geçse de hala ilk günkü özelliklerini ve güçlerini korurlar. Ornn'un başarılarını anlatan pek çok efsane kulaktan kulağa anlatılır. Ancak kimse Ornn'u bulamadığı için bu efsanelerin doğru olup olmadığını kimse bilmez. Yine de herkes bu efsanelerin doğru olduğunu düşünüyor.

Ornn Karakter Özellikleri

Roller: Tank

Riot Point: 975

Mavi Öz: 6300

Can: 590 (her seviye için +95)

Saldırı Gücü: 69 (her seviye için +3,5)

Hareket Hızı: 335

Can Yenileme: 9 (her seviye için +0,9)

Zırh: 33 (her seviye için +4)

Büyü Direnci: 32.1 (her seviye için +1.25)

Ornn Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler: Top (Solo), Mid, Jungle

Ornn Mevcut Rün Rehberi;

Kemik Zırh

Peksimet Teslimatı

Dizginsiz Büyü Kitabı

Mana Akışı Yüzüğü

Yücelik Gözü Kara

Ornn Yenilenen Rün Rehberi;

Azim

Sihirli Pabuçlar

Aşırı Büyüme

Hortlağın Pençesi

Tahrip

İlham

Kozmik Sezgi

İkinci Şans

+10 Değişken Kuvvet

+%9 Saldırı Hızı

+15 - 90 Can (seviyeye göre değişir)

Ornn İtemları (Build)

Cehennem Maskesi

Günateşi Kalkanı

Çivili Zırh

Warmog'un Zırhı

Gargoyl Taşzırhı

Merkür'ün Adımları

Ornn Counter Şampiyonlar (Pickler)

Ornn'un Karşısında Zayıf Olduğu Şampiyonlar;

Jace

Trundle

Kled

Darius

Fiora

Ornn'un Karşısında Güçlü Olduğu Şampiyonlar;

Garen

Urgot

Shen

Renekton

Malphite

Ornn Yetenekleri

Yaşayan Ocak ve Usta Zanaatkar: Yaşayan Ocak yeteneği ile Ornn, çatışma sırası haricindeki bütün zamanını kendisi için ekipman dövmek için harcayabilir. Ornn için önerilen eşyalar oyun ekranında aktif hale gelir. Ornn ayrıca dükkan da açabilir.

Ornn Usta Zanaatkar yeteneği ile dükkanda kendisi ve takım arkadaşları için özel geliştirmelere sahip olabilir. Ancak bu geliştirmeler her oyuncu için 1 adet ile sınırlıdır.

Harlı Ateş: Ornn alev kusarak kendisi için bir kalkan koruması oluşturur. Alevin isabet ettiği rakipler yanar.

Ocağın Çağrısı: Ornn alana aşırı büyük bir elemental çağırabilir. Elemental düşmanları ezer ve yavaşlatır. Ayrıca rakiplerin yanarak kavruk hale gelmesine neden olur. Ornn elementale vurarak onu istediği yöne doğru hareket ettirebilir.

Kavuran Hücum: Ornn üzerine atıldığı rakiplerine hasar verir. Ornn ileriye atılırken yüzey şekillerine çarparsa bir şok dalgası oluşturur. Bu şok dalgası rakipleri havaya fırlatır.

Volkanik Patlama: Ornn yere vurarak bir yarık oluşturabilir. Bu yarık rakiplerini yavaşlatır ve onlara hasar verir. Kısa süre sonra yarığın etrafında magma şeklinde bir duvar oluşur.

Ornn Kostümleri

Klasik Ornn

Fırtınanın Efendisi Ornn