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Ormanspor'dan Avrupa'ya veda

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nda Ormanspor elendi. Play-off turu ikinci maçında OGM Ormanspor, sahasında Belçika ekibi Castors Braine’ye 82-71 yenilerek, elendi. OGM Ormanspor, deplasmandaki ilk maçta da Castors Braine’yi 90-62 yenilmişti.

12 Ocak 2023, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Ormanspor'dan Avrupa'ya veda

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nda Ormanspor elendi. Play-off turu ikinci maçında OGM Ormanspor, sahasında Belçika ekibi Castors Braine’ye 82-71 yenilerek, elendi. OGM Ormanspor, deplasmandaki ilk maçta da Castors Braine’yi 90-62 yenilmişti.

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