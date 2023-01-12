Ormanspor'dan Avrupa'ya veda
Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nda Ormanspor elendi. Play-off turu ikinci maçında OGM Ormanspor, sahasında Belçika ekibi Castors Braine’ye 82-71 yenilerek, elendi. OGM Ormanspor, deplasmandaki ilk maçta da Castors Braine’yi 90-62 yenilmişti.
Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nda Ormanspor elendi. Play-off turu ikinci maçında OGM Ormanspor, sahasında Belçika ekibi Castors Braine’ye 82-71 yenilerek, elendi. OGM Ormanspor, deplasmandaki ilk maçta da Castors Braine’yi 90-62 yenilmişti.