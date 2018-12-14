OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup D Grubu’ndaki 6. ve son maçında Rumen kulübü ACS Sepsi’yi 69-50 yenerek tur atladı.
Sfantu Gheorghe kentindeki Sepsi Arena’da oynanan müsabakaya hızlı başlayan OGM Ormanspor, ilk çeyreği 19-8, devreyi ise 45-29 önde kapadı.
Üçüncü çeyrekte farkı 23 sayıya (35-58) çıkaran OGM Ormanspor, karşılaşmayı da 69-50 kazandı.
Bu sonuçla D Grubu’nu 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 2. sırada tamamlayan OGM Ormanspor, üst tura yükseldi.
OGM Ormanspor’da Copper 22, Gardner 17 ve Henry 16 sayı kaydetti.