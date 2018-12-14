Ormanspor, EuroCup'ta Sepsi'yi farklı mağlup etti: 50-69

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup D Grubu’ndaki 6. ve son maçında Rumen kulübü ACS Sepsi’yi 69-50 yenerek tur atladı.

14 Aralık 2018, Cuma 01:46
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Ormanspor, EuroCup'ta Sepsi'yi farklı mağlup etti: 50-69

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup D Grubu’ndaki 6. ve son maçında Rumen kulübü ACS Sepsi’yi 69-50 yenerek tur atladı.

Sfantu Gheorghe kentindeki Sepsi Arena’da oynanan müsabakaya hızlı başlayan OGM Ormanspor, ilk çeyreği 19-8, devreyi ise 45-29 önde kapadı.

Üçüncü çeyrekte farkı 23 sayıya (35-58) çıkaran OGM Ormanspor, karşılaşmayı da 69-50 kazandı.

Bu sonuçla D Grubu’nu 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 2. sırada tamamlayan OGM Ormanspor, üst tura yükseldi.

OGM Ormanspor’da Copper 22, Gardner 17 ve Henry 16 sayı kaydetti.

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