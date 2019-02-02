Ormanspor, Adana Basketbol'u mağlup etti: 84-74

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği Gündoğdu Adana Basketbol’u 84-74 yendi.

02 Şubat 2019, Cumartesi 21:49
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Ormanspor, Adana Basketbol'u mağlup etti: 84-74

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği Gündoğdu Adana Basketbol’u 84-74 yendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | OGM Ormanspor: 84 - Gündoğdu Adana Basketbol: 74

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Ergin Sarı, Ahmet Taner İbin, Mustafa Candemir Tabak

OGM Ormanspor: Cooper 20, Nilay Kartaltepe 3, Naile Çırak 4, Gardner 15, Henry 8, Damla Gezgin 6, Ruzickova 25, Miray Şahin 3

Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 12, Marginean 31, Lucie Melek Bouthors 6, Sanem Gamze Zeren 6, Stafford 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 8

1. Periyot: 17-15

Devre: 47-40

3. Periyot: 65-56

Beş faulle çıkan: 39.08 Gardner (OGM Ormanspor)

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