Basın toplantısında istifa edeceğini açıklaması gündeme bomba gibi düşen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Abdullah Avcı ile biraraya geldi.

Abdullah Avcı ile bazı yöneticiler dün gece geç saatlerde Başkan Orman’ın evine gitti. Orman burada Avcı ile helalleşirken görevinin başında kalmasını tavsiye etti.

Fikret Orman’ın tecrübeli çalıştırıcıya “Ben bırakıyorum ama sen görevine devam et. Bu takımda uzun vadede başarılı olacağına inanıyorum. Malesef böyle bir olay yaşandı ama bu idari bir durum. Saha içi başka. Bu sezon şampiyon olacağımıza inanıyorum” dediği öğrenildi.

Abdullah Avcı, Beşiktaş ile anlaştığı dönemde düzenlenen basın toplantısında, “saha içerisinde kalacağım” diyerek işinin teknik direktörlük olduğunu vurgulamıştı.

(Milliyet)