Futbol kariyerine Hollanda ekibi Feyenoord'da devam eden milli futbolcu Orkun Kökçü ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hollanda ve Fransız medyası 21 yaşındaki futbolcuya iki Avrupa devinin talip olduğunu öne sürdü.

TAKIMIN KAPTANI OLMUŞTU

Hollanda ekiplerinden Feyenoord forması giyen Milli futbolcu Orkun Kökçü, takımın yeni kaptanı oldu. Feyenoord sosyal medya hesabından yaptığı "Kaptanımız" paylaşımı ile kararı duyurmuştu.

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TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Feyenoord'un kaptanı milli futbolcu Orkun Kökçü'nün, "dini gerekçelerle" LGBTİ+ hareketini simgeleyen gökkuşağı renkli pazubandını takmayı reddetti. Konuyla ilgili babası Halis Kökçü "Orkun, adam gibi adamdır. Kararına saygı duyuyoruz. Orkun, dinimizce yasak olan bir şeyi yapmayan bir evlattır." dedi.

KAPTAN DEĞİŞTİ

Orkun Kökçü'nün gökkuşağı renklerini koluna takmaması sonrası karşılaşmada yerine Gernot Trauner, sahaya kaptan olarak çıktı. Kökçü'nün açılış golü ile deplasmanda lider AZ'yi 3-1 yenen Feyenoord'ta taraftarlar Kökçü'ye olan sert tavırlarını sonlandırdı.





2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Orkun Kökçü, 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katıldı. 17 Eylül 2018'de KNVB Kupası'nın ilk turunda VV Gemert karşısında 4-0 galibiyetle ayrıldıkları maçta 17 yaşında Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve Feyenoord'un ikinci golünü attı. Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı ve oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve birde asist yaparak skora katkıda bulundu. Genç yıldızın Hollanda ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi var.

DORTMUND VE LYON ORKUN'UN PEŞİNDE

Haberde, milli orta saha oyuncusuna Avrupa'dan birçok kulübün yakından ilgi gösterdiği ve Bundesliga devi Borussia Dortmund'un yanı sıra Fransız ekibi Lyon'un da yakın ilgi gösterdiği ifade edildi.





YAKINDAN İLGİ GÖSTERDİLER

Öte yandan Lyon Kulübü'nün temsilcileri, Feyenoord ile Midtjylland arasında oynanan ve 2-2 biten Avrupa Ligi maçında Orkun Kökçü'yü seyretti. 2025 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan futbolcu, bu sezon 13 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.