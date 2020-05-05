Feyenoord'un sözleşme uzatma tekliflerini geri çeviren ve transferin gözde ismi haline gelen Orkun Kökçü'yü dev takımlar takip ediyor. Premier Lig, İtalya Serie A ve İspanya La Liga takımları genç futbolcunun peşinde.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Chelsea Feyenoord'un Türk yıldızı Orkun Kökçü'yü transter etmek istiyor. Orkun'un da Premier Lig'de oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.

Ancak Premier Lig'in devleri bu transferde rakipsiz değil. İtalya'dan Roma ve Atalanta, İspanya'dan ise Sevilla ve Real Betis de Orkun'un peşinde. Genç futbolcu bu yaz transfer döneminde en çok konuşulacak isim gibi gözüküyor.











