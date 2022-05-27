Hollanda ekiplerinden Feyenoord ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde mücadele eden Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün talipleri artıyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Barcelona, Sevilla, Arsenal, Leeds United ve Leicester City'nin ardından Fransız ekibi Lyon da Orkun Kökçü'nün transferi için harekete geçti.

Hollanda ekibinin 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu için 15 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli talep edebileceği ifade edilirken, kulübün ekonomik durumlar nedeniyle, iyi bir teklif gelmesi halinde Orkun Kökçü'nün ayrılığına izin verebileceği belirtildi.

"Feyenoord için çok önemli bir oyuncu"

Haberin detaylarına göre Feyenoord teknik direktörü Arne Slot, Arsenal'in Orkun Kökçü'ye olan ilgisini doğrularken, Milli futbolcunun Hollanda ekibi için önemli olduğunu şu sözlerle dile getirmişti: "Attığı adımlar konusunda çok olumluyum ama üst düzey bir oyuncu olmak için daha istikrarlı olmalı. Kökçü, Feyenoord için çok önemli bir oyuncu ve taraftarlar onu seviyor. Arsenal, bu yaz onunla anlaşmak isteyen kulüplerden biri. Önümüzdeki birkaç hafta Orkun Kökçü için çok önemli olacak."

Feyenoord ile bu sezon 51 maçta görev alan Orkun Kökçü, 9 gol ve 9 asistlik performansa imza attı.



