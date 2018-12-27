Feyenoord'un genç yıldız adayı Orkun Kökçü, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen 17 yaşındaki orta saha oyuncusunun İstanbul'a geliş nedeni ortaya çıktı.

Konuyla ilgili olarak FANATİK'e açıklamada bulunan Orkun Kökçü'nün menajeri Muzzi Özcan, "İstanbul'a gelişimizle ilgili iddialar paylaşıldı. Paris'e gitsek PSG'yle, Londra'ya gitsek Arsenal'le mi anlaştık demek... 2 gün sonra Orkun'un yaş günü. Ondan dolayı İstanbul Nusret'te bir kutlama yapacağız. Orkun'un İstanbul'da olmasının sebebi hem kutlama hem de aile ziyareti" ifadelerini kullandı.

Gökmen Özcan