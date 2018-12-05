Feyenoord Kulübü'nün genç yıldız futbolcusu Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, açıklamalarda bulundu.

Halis Kökçü'nün açıklamaları şöyle;

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEDİK

Haber 1903'de yer alan habere göre; Orkun Kökçü'ye Türkiye'den taleplerin olduğunu dile getiren Kökçü; " Orkun ile ilgili Türkiye'den talepler var. Orkun şuanda Feyenoord'un oyuncusu. Bizim birebir görüştüğümüz Beşiktaş var. Orkun da Beşiktaş'a sıcak baktı. Bizim Fenerbahçe ile en ufak bir görüşmemiz olmamıştır. Beşiktaş Kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor."dedi.

ÇOCUKLUKTAN BU YANA BEŞİKTAŞLI

Kökçü ailesinin Beşiktaşlı olduğunu dile getiren Halis Kökçü; " Orkun profesyonel bir oyuncu. Bizler ailece Beşiktaş'lıyız. Orkun da çocukluktan bu yana Beşiktaşlı. Fakat sonuçta profesyonel bir futbolcu. Umut bey ile görüşmelerimiz oldu. Onların talepleri de oldu ve memnun olduk. Burada kulüplerin anlaşması ve Orkun için sunulacak proje önemli. Her şey profesyonel bir çerçevede gidiyor. Burada takımların anlaşması önemli. İnşallah profesyonel bir şekilde bu iş çözülecek." diyerek sözlerini tamamladı.