Feyenoord kendi evinde Excelsior'u konuk etti. Heyecan dolu mücadeleyi Feyenoord 5-1 kazandı. Ev sahibinin gollerini 11'de ve 50'de Sebastian Szymansk, 20'de ve 66'da Orkun Kökçü ve 78'de Patrik Walemark kaydetti.

Konuk ekip Excelsior'un tek golünü ise 4. dakikada Kenzo Goudmijn attı. Bu sonuç ile Feyenoord, hanesine 3 puan yazdırdı.

Fortuna Sittard'ın Feyenoord'a Attığı En İyi Goller





100. LİG MAÇINA ÇIKTI

21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Hollanda devi ile çıktığı 100 lig karşılaşmasında 21 gol ve 21 asist kaydetti. Toplamda ise 148 maçta görev alan başarılı oyuncu 28 gol ve 24 asist ile oynadı.

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor. Orkun Kökçü'nün Feyenoord ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

ORKUN KÖKÇÜ TARİHE GEÇTİ

Feyenoord'da ikinci golü frikikten kaydeden Orkun Kökçü, 100. lig karşılaşmasına çıktı. Milli futbolcu, Feyenoord formasıyla 100. lig maçına çıkıp gol atan en genç oyuncu oldu ve tarihe geçti. (Skorer)



