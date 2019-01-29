Orkun Kökçü'den flaş Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın hedefindeki Feyenoord'lu oyuncu, Siyah-Beyazlılar’la geçmişe dayanan bir bağının olduğunu söyledi. Kökçü, “Ailem Beşiktaşlı. Küçükken her maçını seyrederdik. Taraftarı, takımına sadık” dedi.

29 Ocak 2019, Salı 06:14
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Orkun Kökçü'den flaş Beşiktaş açıklaması

Siyah-Beyazlılar’ın transfer hedefleri arasında yer alan Hollanda Ligi ekibi Feyenoord’un genç oyuncusu Orkun Kökçü, Beşiktaş’la ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Kulubüyle 1 yılı opsiyonlu bir buçuk sezonluk anlaşması bulunan 18 yaşındaki 10 numara, Noordhollands Dagblad gazetesine verdiği röportajda Beşiktaş’la önemli bir bağı olduğunu anlattı. Kökçü, “Dürüst olmak gerekirse küçükken Hollanda Ligi’ni çok fazla izlemezdim. Ailemdeki herkes Beşiktaşlı’ydı ve her maçını seyrederdik. Babam her zaman Feyenoord’un taraftarıyla harika bir kulüp olduğunu söylerdi ki ben Beşiktaş’ta da bunu görüyorum. Beşiktaş taraftarı takımlarına çok sadık” diyerek Siyah-Beyazlılar hakkında olumlu mesaj verdi.

Ligin yıldız adayı

Feyenoord’da sergilediği başarılı performansla ligin en önemli yıldız adayları arasında gösterilen Orkun Kökçü için Almanya, İtalya ve Belçika ekipleri de takipte bulunuyor. Feyenoord’da bu sezon 4 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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