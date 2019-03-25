Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündemini uzun süre meşgul ettikten sonra altyapısından yetiştiği Feyenoord ile 2023 yılına dek sözleşme yenileyen Orkun Kükçü'den flaş bir açıklama geldi.

Hollanda'da yayım yapan De Telegraaf gazetesine konuşan 19 yaşındaki genç yetenek, milli takım konusundaki seçimini Türkiye'den mi yoksa Hollanda'dan yana mı kullanacağına ilişkin soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Türk yetkililerle bazı görüşmeler gerçekleştirdik. Ancak onların talebi U-19'a yönelikti. Bu nedenle şimdilik Hollanda'da kalmayı seçtim. Fakat A takım için kararımı henüz vermiş değilim. Bu konuda hocamız Maarten Stekelenburg ile görüşme hâlindeyiz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler