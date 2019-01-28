Feyenoord forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün adı, uzun bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılıyordu.

Oyuncunun babası Halis Kökçü de daha önce yaptığı açıklamada Siyah Beyazlı yönetimden Umut Güner ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiklerini doğrulamıştı.

Genç futbolcu, Hollanda'da yayım yapan Noordhollands Dagblad gazetesine verdiği röportajda Siyah Beyazlı takımla olan gönül bağıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse küçükken Hollanda ligini çok fazla izlemezdim. Ailemdeki herkes Beşiktaşlıydı ve takımı her maçını seyrederdik.

Babam her zaman Feyenoord'un taraftarıyla harika bir kulüp olduğunu söylerdi ki ben Beşiktaş'ta da bunu görüyorum. Beşiktaş taraftarı takımlarına çok sadık."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler