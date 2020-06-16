Hollanda'da Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, TRT SPOR'a konuk oldu. Koronavirüs sürecinde futbolu çok özlediğini söyleyen Kökçü, "Feyenoord'ta oynadığım için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Transferi hakkında da konuşan genç oyuncu, "Ailece Beşiktaşlı olduğumuzu herkes biliyor. Gelecekte Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki isterim. Profesyoneliz, Galatasaray da olabilir ama Beşiktaş olsa daha iyi olur. Konuyla menajerim ve ailem ilgileniyor. Gelecek ne gösterecek hep beraber göreceğiz. Benim görevim futbol oynamak" dedi.

Orkun Kökçü milli takım hakkında ise "Türkiye'yi seçtiğim için mutluyum." sözlerini sarf etti.