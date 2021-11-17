Orkun Kökçü: Kuntz söyledi, biz yaptık

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ karşısında ikinci yarının hemen başında Berat Özdemir'in yerine oyuna giren Orkun Kökçü attığı golle 2-1'lik galibiyeti ülkemize getirdi. Milli futbolcu gol pozisyonu hakkında, "Hakan ağabey 'Boşsa vur' dedi. Pas gelince vurdum gol oldu" dedi.

'Zor bir geceydi'

Mücadeleyi de yorumlayan 20 yaşındaki oyuncu, "Zor bir geceydi. İlk yarı zorluk çektik. Maçın gidişatına iyi tepki verdik. 1-1'i yakaladık. İkinci yarıda hoca bana söyledi. Cebelitarık maçı gibi Hakan Ağabey ile birlikte topu çevirin, gol atmaya çalışın dedi. Biz de bunu yaptık" ifadelerini kullandı.

'Zor rakiplere hazır olmalıyız'

Orkun, Play-Off'ları da şu sözlerle değerlendirdi: "Zor bir rakip çıkacak ama buna hazır olmalıyız. Dünya Kupası'nda da zor rakipler olacak zaten, bu yüzden bu bir bahane olamaz."



