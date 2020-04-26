Orkun Kökçü ile Feyenoord arasındaki ipler kopuyor

Feyenoord forması giyen Türk oyuncu Orkun Kökçü ile takımı arasındaki ipler, sözleşme görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmamasıyla kopma noktasına geldi.

26 Nisan 2020, Pazar 16:42 Son Güncelleme:
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Orkun Kökçü ile Feyenoord arasındaki ipler kopuyor

Feyenoord'un Türk oyuncusu Orkun Kökçü, bu yaz takımdan ayrılabilir. Voetbal International'a göre genç oyuncu ile Feyenoord arasında yapılan transfer görüşmelerinden henüz olumlu sonuç çıkmazken oyuncunun talep ettiği ücret ile önerilen ücret arasında büyük fark olduğu belirtiliyor. 

Kökçü'nün 2023 yılına kadar sözleşmesi olsa da birçok Avrupa takımının gündeminde yer aldığından Feyenoord, yeni sözleşme ile elini güçlendirmek istemişti. Bunun gerçekleşmemiş olması genç oyuncunun, yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalini artırdı. 

Orkun Kökçü ile başta Arsenal olmak üzere Chelsea, Sevilla, Real Betis ve Valencia'nın ilgilendiği belirtiliyor. 


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