Orkun Kökçü: Bizim için önemli bir maç olacak

A Milli Takım 'ın Cebelitarık ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Orkun Kökçü, 3 puan almayı ve Hollanda maçına odaklanmak istediklerini söyledi.

Millî futbolcu Orkun Kökçü "Yarın bizim için önemli bir maç olacak, inşallah 3 puanı alırız. Sonra Hollanda'ya karşı oynayacağız, inşallah orada da üç puanı alırız." ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü, doğup büyüdüğü Hollanda'ya karşı oynayacağı maçın kendisi için özel olduğunu sözlerine ekledi.



