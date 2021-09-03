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Orkun Kökçü: Bizim için önemli bir maç olacak

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Cebelitarık maçından 3 puan almayı ve Hollanda maçına odaklanmak istediklerini söyledi.

03 Eylül 2021, Cuma 22:41 Son Güncelleme:
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Orkun Kökçü: Bizim için önemli bir maç olacak

A Milli Takım 'ın Cebelitarık ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Orkun Kökçü, 3 puan almayı ve Hollanda maçına odaklanmak istediklerini söyledi. 

Millî futbolcu Orkun Kökçü "Yarın bizim için önemli bir maç olacak, inşallah 3 puanı alırız. Sonra Hollanda'ya karşı oynayacağız, inşallah orada da üç puanı alırız." ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü, doğup büyüdüğü Hollanda'ya karşı oynayacağı maçın kendisi için özel olduğunu sözlerine ekledi.


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