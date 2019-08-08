Feyenoord forması giyen 18 yaşındaki gurbetçi futbolcu Orkun Kökçü, uzun bir süre boyunca Beşiktaş'ın gündemini meşgul ettikten sonra kulübüyle olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmıştı. FOX Sports Hollanda'da yayınlanan "Bij Andy in de Auto" programına konuk olan genç yıldız, Siyah Beyazlılar'a transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı.

Yetenekli orta saha oyuncusu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Arabadaydım ve babamı aramıştım. Kendisi Beşiktaş'la görüşüyordu ve ben de takımdan ayrılmak istiyordum. Bana A takıma alınacağımın sözü verilmişti ama bu gerçekleşmedi. Bu durum devam ederse Feyenoord'da kalamayacağımı söyledim. Genç ve sabırsızdım. Sonrasında babam, A takım direktörü Martin van Geel ile görüştü. Beşiktaş bir teklif yapmıştı ama Feyenoord bunu reddetti." sözlerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler