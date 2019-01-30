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Orkun Kökçü, Beşiktaş'a mı transfer olacak? Babası açıkladı...

Adı uzun bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılan Feyenoord'un genç yıldızı Orkun Kökçü'yle ilgili babası Halis Kökçü'den flaş bir transfer açıklaması geldi.

30 Ocak 2019, Çarşamba 13:57
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Orkun Kökçü, Beşiktaş'a mı transfer olacak? Babası açıkladı...

Feyenoord forması giyen 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, uzun bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemindeydi.

Genç yıldızın geleceğiyle ilgili olarak babası Halis Kökçü'den Hollanda basınına flaş bir açıklama geldi.

FR Fans adlı internet sitesine konuşan Kökçü, Beşiktaş iddialarıyla ilgili olarak "Bunlar sadece dedikodu." derken Feyenoord ile sözleşme yenilemek istediklerini de söyledi.

Takımın futbol direktörü Martin van Geel'le bir görüşme daha gerçekleştireceklerini belirten Kökçü, "Transfer döneminde dedikoduları durduramazsınız." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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