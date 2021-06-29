Orkun Kökçü: Adım Türkiye’de farklı kulüpler ile anılıyor ama...

Orkun Kökçü, kişisel sosyal medya hesabından transferi hakkında çıkan haber üzerine açıklama yaptı. A Milli Takım ile Euro 2020'de mücadele eden Feyenoord'un oyuncusu Orkun Kökçü, "Hakkımda asılsız haberler yapılıyor. Babamın ismi Halis Kökçü ama dayım Ercüment Eryalçın’ı “Babası açıklama yaptı” diye yazıp haber yapıyorlar. İnanılır gibi değil ve üzücü. Adımı Türkiye’de farklı kulüpler ile anıyorlar ama benim ve ekibimin bir şeyden haberi yok" ifadelerini kullandı