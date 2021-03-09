League of Legends dünya üzerinde en fazla oyuncuya sahip çok oyunculu MOBA pyunu olarak bilinmektedir. League of Legends evreninde bulunan kahramanlar farklı karakteristik özelliklere, itemlere ve yeteneklere sahip olarak öne çıkabilirler. Bu kahramanlardan en çok tercih edilenlerden biri Mekaniz Kız Orianna şampiyonudur.

Orianna Kimdir?

Orianna Piltover'da yaşayan Corin Reveck isimli bir adamın kızıdır. Orianna aslında dans yeteneği yüksek olan bir kızdı ancak League of Legends'a da yoğun bir ilgi duyuyordu. Duyduğu bu ilgi onu lige katılmak için hazırlanmaya itti. Ancak yetiştirilirken onu koruyup kollamışlardı bu nedenle de Orianna oldukça kolay kanıyordu. Yaptığı hatalar ve aldığı riskler onun ölümüne neden oldu.

Orianna öldükten sonra babası Corin kahroldu. Uzun soluklu bir çalışmanın ardından kızının hayallerini gerçekleştirmesi için mekanik bir makine icat etti. Bu ölüm makinesine kızının adını verdi ve onu koruması için yanına Top'u ekledi. Bu mekanik alet tekmaturji sayesinde ortaya çıktı.

Kimileri Orianna'yı ruhsuz soğuk bir makine olarak görüyor. Orianna'nın asla insan sıcaklığına ve ruhuna sahip olamayacağını bu nedenle de onlara denk olmadığını düşünüyorlar. Ancak Oriann Lig şampiyonu olmak istiyor ve çevresindekiler onu kabullensin ve aralarına alsın diye çok çalışıyor. Şu an Orianna Top'uyla birlikte Lig'e katılarak savaşıyor ve kızının hayalini gerçekleştiriyor.

Orianna Karakter Özellikleri

Roller: Büyücü

Riot Point: 880

Hareket Hızı: 325

Büyü Direnci: 30 (her seviye için +0)

Mavi Öz: 4800

Can Yenileme: 6,87 (her seviye için +0,55)

Can: 517.72 (her seviye için +79)

Saldırı Gücü: 40,368 (her seviye için +2,6)

Saldırı Hızı: 0.658 (her seviye için +%3,5)

Zırh: 17,04 (her seviye için +3)

Orianna Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler: PRO MİD

Orianna Mevcut Rün Rehberi;

Yaklaşan Fırtına

Kan Tadı

Açgözlü Avcı

Peksimet Teslimatı

Zaman Büken Karışım

Pratik Zeka

Efsane: Sıvışma

Sihirli Pabuçlar

Orianna Yenilenen S11 Rün Rehberi;

Kızart

Büyücülük

Yücelik

Kozmik Sezgi

Mana Akışı Yüzüğü

İlham

Sürat Coşkusu

+6 Büyü Direnci

+10 Değişken Kuvvet

+%9 Saldırı Hızı

Orianna İtemları (Build)

Morellonomikon

Luden'in Çığlığı

Zhonya'nın Kumsaati

Sihirbaz Pabuçları

Hiçlik Değneği

Rabadon'un Şapkası

Orianna Counter Şampiyonlar (Pickler)

Orianna'ın Karşısında Zayıf Olduğu Şampiyonlar;

Anivia

Fizz

Lux

Annie

Ryze

Orianna'ın Karşısında Güçlü Olduğu Şampiyonlar;

Syndra

Ahri

Zed

LeBlanc

Diana

Orianna Kostümler

Klasik Orianna

Kış Mucizesi Orianna

Gönül Avcısı Orianna

Sonsuz Karanlık Orianna

Bıçak İşi Orianna

Gotik Orianna

TPA Orianna

Kaos İşi Orianna

Şanlı Orianna

Orianna Yetenekler

İşleyen Demir: Orianna'nın saldırısı rakibe ekstra bir büyü hasarı verir. Orianna hedefine saldırmayı sürdürdükçe yeteneğin etkisi de artar.

Komut: Saldır: Orianna topuna emir verir ve topunu rakip üzerine yollar. Top hedefe giderken yoluna çıkan rakiplerin büyü hasarı almasını sağlar. en son asıl hedeflenen rakibe gider.

Komut: Uyumsuzluk: Orianna çevresine büyü hasarı veren bir enerji dalgası oluşturur. Bunu da topuna emir vererek gerçekleştirir. Bu enerji dalgası rakipleri yavaşlatır, takım arkadaşlarını ise hızlandırır.

Komut: Koru: Orianna topuna emir verir ve takım arkadaşlarının birinin etrafını saran bir kalkan oluşturarak onu darbelere karşı korur ve hasar almaz hale getirir. Topu takım arkadaşına doğru hareket ederken rakiplere çarparsa onlara büyü hasarı verir. Ayrıca yapıştığı takım arkadaşına estra bir büyü ve zırh direnci de sağlar.

Şok Dalgası: Orianna bir şok dalgası meydana getirir. Şok dalgasını topuna emir vererek oluşturur. Bu şok dalgası kısa bir bekleme süresinin ardından rakipleri topa doğru çeker ve rakiplere hasar verir.