İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un formasını giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini, Covid-19 hastalığına yakalanmışlardı.

Hasta olmasının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen Sabatini'nin testi yeniden pozitif çıktı. Durumu anlatan Sabatini, "3 gün önce test yaptıklarında negatif çıktı ama dün sabah başka bir test yaptırdım ve pozitif çıktı. Yani hala corona virüsüm var. Bununla birlikte çok iyiyiz ve neredeyse hiçbir semptomumuz yok" ifadelerini kullandı.

Bunun nasıl olduğuna anlam veremediğini belirten Sabatini, "Nasıl geliştiğinden emin değilim. Neden önce negatif, sonra pozitif çıktı bilmiyorum. Bunun yanlış bir negatif olabileceğini duydum. Şimdi ise %100 negatif olduğunu belirlemek adına bir test daha yapıyorlar" dedi.

Sabatini, "Bana garip geliyor çünkü hasta olduğumuzdan bu yana 15 gün geçeli çok oldu. Bu yüzden virüsü hala taşıyor olmamız mantıklı değil. Bununla birlikte, çok iyiyiz ve neredeyse hiç semptomumuz yok. Kendimizi çok iyi hissediyoruz" dedi.