Paulo Dybala'nın sevgilisi Oriana Sabatini ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roberto Soldado, sosyal medyada çok konuşuldu. Sporcuların yaptığı paylaşımların masaya yatırıldığı FanZin’in haftalık gündemi yine capcanlı. Neymar’dan Ronaldo’ya, Marcelo’dan Talisca’ya kadar birçok ünlü yıldız sosyal medyada ne yapmış, hangi paylaşımlarda bulunmuş merak ediyorsanız bu videoyu izlemelisiniz!

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FANATİK YOUTUBE KANALINDA NELER VAR?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik YouTube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.