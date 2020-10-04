Orhun Ene: Zamana ihtiyacımız var

ING Basketbol Süper Ligi 2'nci haftasında sahasında Büyükçekmece Basketbol’u 94-85 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetine imza atan TOFAŞ Basketbol Takımı’nda başantrenör Orhun Ene ile oyunculardan Berkan Durmaz karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yeni bir yapı olduklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "İlk galibiyetimizi almak bizim için önemliydi. Çok yeni bir yapıyız. Bu yeni yapıyla da beraber basketbol oynamayı öğrenmeye çalışıyoruz. Büyükçekmece karşısında da esasında maçın büyük bir bölümünde rakibimizi kıracak, fark yaratacak basketbolu da oynadık. Onlara maçı bıraktıracak hale getirdiğimiz dönemler oldu ama basit hatalar, kolay bitirebileceğimiz pozisyonları bitiremedik ve sonra da o psikolojiyle de maçın sonunu yakın getirdi. Dördüncü periyodun başında eğer akıllı olsaydık çok daha farklı kazanma şansımız vardı. Rakibiz iyi bir takım, kötü bir takım değil. Dengeler artık geçen seneki gibi farklar büyük değil. O yüzden artık her takımın esasında birbirini yenme şansı var. Kendi saha avantajınızı da seyirci olmadığı için kullanamadığınızdan dolayı atmosferi böyle olan maçları kazanmak çok önemli. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Bir arada çalışarak bir seviyeye geleceklerini belirten Orhun Ene, “Biz daha bir araya gelemedik, daha çalışamadık. Onun için bir araya gelip çalıştıktan sonra bir seviyeye geleceğiz. Daha uzun süre idman yapacağız. Sezon başında tam kadro bir tane veya iki tane hazırlık maçıyla hazırlanabildik. Zaten 5 tane hazırlık maçı oynadık. Biraz sezonun başında bu sorunları yaşayacağız. Ama eminim ki ileride daha akıllı bir basketbol oynayacağız. Bugün 30 asist yapmışız ama oyuna daha fazla hükmedip, geçmiş senelerdeki gibi özellikle kendi sahamızda ve deplasmanda ne olursa olsun kontrol edebilecek basketbol aklı koyacağız. Ama zamana ihtiyacımız var" diye konuştuk.

BERKAN DURMAZ: BİR ARADA ÇALIŞARAK BİR SEVİYEYE GELECEĞİZ

Büyükçekmece karşısında 4’te 4 üçlük isabetiyle 14 sayı kaydeden Berkan Durmaz ise karşılaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Maça biraz tutuk başlamıştık. Ama üçüncü periyoda sağlam başlayarak farkı açtık. Daha sonra bunu korumamız gerekiyordu. Maçın içerisindeki iniş-çıkışlarımızı azaltmamız lazım. Sonuçta galibiyet aldık. Hazırlık maçlarını da sayarsak uzun zamandır galibiyet alamıyorduk. Bu takımın özgüven kazanması için önemliydi. Kendi evimizde yenilmeme serisini de devam ettirmek istiyoruz."

DHA