Orhun Ene: 'Önemli bir galibiyet aldık'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda mağlup eden TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ene, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2 yeni yabancı oyuncu transferiyle tehlikeli bir ekip haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Önemli bir galibiyet aldık. İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un bundan sonraki maçlarda rakiplerine sorun yaratacağını düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Ancak hücumlarda yanlış tercih ve basit hatalar yaparak rakibimizin geri dönüşlerine izin verdik. Daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyuz ama bunları değiştirmemiz gerekiyor."