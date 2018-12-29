Orhun Ene: Maçın sonunu daha iyi oynamalıyız

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji’ne 79-77 kaybeden TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, maçın son anlarını kötü oynayarak sahadan mağlup ayrıldıklarını belirtti.

Oyunun son anlarında gereksiz bir faul yaptıklarını anlatan Ene, "Maçı kazanabilirdik. Bir üçlük, bir de serbest atışlardan potamızda gördüğümüz sayılarla önde götürdüğümüz maçı kaybettik. Potamızda 13 tane üçlük gördük. Bizim için en dikkat çekici unsur, hücumda 18 ribaunt almamız. Toplamda ise 44 ribaunt aldık ancak kazanamadık." değerlendirmesinde bulundu.

İyi bir takım olduklarının altını çizen Ene, "Bizim kalitemizdeki takımların bazen başaramadığı zamanlar oluyor. Maçın sonunu daha iyi oynamalıyız. Bugün bunu yapamadık. Garrett’ın sakatlığının da etkisi oldu. Hücumdaki üretimimiz azaldı. Rakibimizi tebrik ederim. Çalışmaya devam edeceğiz. Daha iyi olmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

AA