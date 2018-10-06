Orhun Ene: Maçın kırılma ilk yarıydı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka’yı 82-55 mağlup eden TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, takımın savunma yapması arzusundan çok memnun olduğunu söyledi.

Rakiplerini ilk yarıda 19 sayıda tuttuklarını kaydeden Ene, "Maçın kırılma anı ilk yarıydı. Kenardan gelen oyuncular da takıma katkı verdi. Rakibimizi 19 sayıda tutarak onlara ritim ve tempo vermedik. İkinci yarıda biraz daha sertleşseler de ritim bulamadılar." ifadelerini kullandı.

Ene, ligde bu sezon uygulamaya konulan yeni yabancı oyuncu sayısı düzenlemesinin Türk oyuncularının süresini artıracağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk oyuncularımın katkısından memnunum. Karşıyaka istediği basketbolu oynayamadı. Avrupa Kupası’daki sert bir maçtan sonra buraya geldik. Alba Berlin karşısında 107 sayı yemiştik, takımın bununla ilgili reaksiyon göstermesi gerekiyordu. O reaksiyon bizi sertleştirdi. Bu maçta ne kaybeden ne de kazanan çok şey çıkarmamalı. Karşıyaka her zaman zor bir deplasmandır. Burada Önemli olan oynadığımız oyunu, gösterdiğimiz konsantrasyonu ve agresifliği bundan sonra da devam ettirmektir."

AA