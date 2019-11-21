Orhun Ene: 'Maçı kazanacak direnci ortaya koymadık'

7DAYS EuroCup'ı 8. hafta mücadelesinde konuk ettiği Umana Reyer Venezia'ya 80-73 mağlup olan temsilcimiz TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını dile getirdi.

İyi oynamadıklarını vurgulayan Ene, "Kazanmayı hak etmedik. Teknik anlamda 18 top kaybı yaptık. Hücumda iyi şeyler olmadı. Bir oyuncuya 28 sayı attırdık. Yeterli sayıda faul yapmadık. Maçı kazanacak direnci ortaya koymadık. Böyle bir takıma karşı Partizan maçındaki eforu ve çabanın daha fazlasını göstermemiz gerekiyordu. Bugünkü efor yetersizdi. Önümüzde kritik iyi oynamamız gereken iki maç var. Gruptan çıkmamız bu maçlara bağlı." ifadelerini kullandı.