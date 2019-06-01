Orhun Ene: 'Kırılma anlarında çabuk pes ettik'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko'ya 102-68 mağlup olan TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko karşısında kırılma anlarında çabuk pes ettiklerini dile getiren Ene, "Bugün çok daha farklı oynamayı arzu ediyorduk. Kırılma anlarında çabuk pes ettik. İlk maçı farklı kaybettik. Bir anlamda oyunun içinde kalamayan ve aklıyla oynamayan takım Fenerbahçe Beko’ya karşı sıkıntı yaşar. Biz her zaman enerji ve çabamızla bir yerlere geldik. Kolay değil, rakibinizin kalitesi ortada. Önümüzdeki maçlarda iyi basketbol oynayıp kazanmak istiyoruz." yorumunda bulundu.