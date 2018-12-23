Orhun Ene: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Anadolu Efes’e 93-81 mağlup olan TOFAŞ’ın başantrenörü Orhun Ene, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada planladıkları gibi oynayamadıklarını dile getirdi.

İki takım arasında mücadele konusunda farklar olduğunu belirten Ene, şöyle konuştu:

"Böyle bir maç oynamak istemiyorduk. Maçın sonu çift hanelerle bitmiş görünse de iki takım arasında farklar vardı. Bu düzeyde basketbol oynamaya hazır değiliz. Oynadığımız takım iyi bir takım. Bundan daha iyi mücadele gösterebilirdik. Biz de geçen seneden hedef takımız. Böyle olduğu için de takımlar bize karşı farklı oynuyor. Kaybettiğimiz için üzgünüz."