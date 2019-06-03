Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko'ya 68-64 mağlup olan TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ene, müsabakayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kazansaydık verdiğimiz mücadelenin anlamı olurdu. İyi mücadele ettik ama kazanamadığımız için bir anlamı yok. Oynadığımız takımın kalitesi ortada. Her ne kadar sakat oyuncuları olsa da ritimlerine ayak uydurup maçın içinde kalmak kolay değil. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes dışındaki takımlara oyun kalitemizle karşılık verebiliyoruz. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’le aramızda olan güç farkı bizi oyun düzenimizden çıkartıyor. Bugün biraz daha tempoyu düşürüp kendi basketbolumuzun dışında oynadık. O yüzden ilk yarıda düşük sayı attık. Temponun düşmesiyle Fenerbahçe Beko’yu 68 sayıda tuttuk. Ancak oyunun sonunu iyi değerlendiremedik."

İyi bir sezon geçirdiklerini aktaran Orhun Ene, "Burada amacımız tecrübe kazanıp basketbolumuzu geliştirmek. Herkes bizim geçen seneki kadromuzu düşünüyor. Bu sene o derinliği yakalayamadık. Bugünkü mücadelemizi Bursa’da ortaya koyabilirsek belki orada oyunun içinde kalıp kazanmayı becerebiliriz. Arayı iyi geçirip basketbolseverlere iyi basketbol izlettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.