Orhun Ene: 'Gelecek maçlar bizim için daha da önem kazandı'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Türk Telekom'a 85-72 mağlup olan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, maçın sonunda açıklamalarda bulundu.

Milli takımdan gelen oyuncuları olduğunu hatırlatan Ene, "Enerjimizi kullanamadık. Son periyodu iyi oynasaydık ve oyunun iniş çıkışlarında sakin kalabilseydik farklı olabilirdi. 3. periyoda kadar dengede tuttuğumuz maçta son periyodu iyi değerlendiremedik. Gelecek maçlar bizim için daha da önem kazandı. Hatalarımızı göreceğiz ve enerjik oyuncularımızı da bulduğumuz zaman ritmimizi oturtacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.