Orhun Ene: Enerjimiz yetmedi

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene oyuncularına gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Bu sezonun genelinde çok zor anlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Ene, yaşanan sakatlıklardan dolayı istedikleri kimyayı bir türlü oluşturamadıklarına dikkati çekti.

Ene, sezon hedeflerinin geçen sene gibi final olduğunu ama bunu gerçekleştiremediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe Beko ne kadar eksik oynarsa oynasın çok iyi bir takım. Anadolu Efes de kadro anlamında güçlenip iyi bir basketbol ortaya koyunca final hedefi zorlaştı. Bunun dışında final oynamasak da başka hedeflerimiz vardı. Bu başarıyı gösteremesek de sezon boyunca tecrübesi az olan genç oyunculara önem verdik. Onlar da bunun karşılığını vermek için gayret gösterdiler. Son 2 maçın kırılma anlarında da bu oyuncular sahne aldı. Bugün 21 sayı geri düştüğümüz bir maçta geri gelmeyi başardık ama enerjimiz devamını getirmeye yetmedi. Önümüzdeki sezon yeniden yapılanarak hatalarımızı gözden geçirip başarıyı sürekli hale getirme peşinde olacağız."